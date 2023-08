NordicBet Liga

Ung angriber håbede på mere i FCM og AaB: Lidt min egen skyld

Den nye Ishøj-spiller Donavan Bagou nåede at være samlet fire år i FC Midtjylland og AaB. Bagou fortæller til bold.dk, at han lærte meget, men han havde håbet på mere succes. Angriberen mener dog, at hans disciplin ikke var god nok.