2. division

Kolding IF klar til NordicBet Liga efter B.93-sejr over Esbjerg

B.93 vandt på udebane med 2-1 over Esbjerg, og det betød, at Kolding IF rykkede op i NordicBet Ligaen. B.93 skal blot bruge et point i sidste spillerunde for at rykke op efter sejren.