Midt sagde farvel til Hvidovre: Har været utrolig godt

- Skiftet til FC Roskilde har været utrolig godt. Jeg har været rigtig glad for at vende tilbage og få spillet en masse kampe og tage ansvar. Efter min korsbåndsskade har jeg haft lidt svært ved at få spilleminutter i Hvidovre, så at spille fast igen har betydet meget for mig, og det sætter jeg pris på, siger Halse til bold.dk og tilføjer.