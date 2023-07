2. division

Skifter fra Lyseng til AB: En af de mest traditionsrige klubber i DK

Senthu Ariyanayagam har valgt at forlade jobbet som U19-træner i IF Lyseng, da han har skrevet under på en kontrakt med AB, oplyser han til bold.dk. Han skal være assistent og stå for analyser til 2. divisionsklubben.