Ung midt er taget til Roskilde: På tide at komme væk fra FCK

- Jeg synes, at det var et godt tidspunkt at prøve at komme ind i en seniortrup efter at have spillet U19-bold i et års tid samt U17 og U15. Jeg følte, at det var på tide, at jeg skulle væk fra FCK. Muligheden opstod så i Roskilde et par uger inden, at transfervinduet lukkede, og jeg kom i kontakt med dem. Vi har fået lagt en god plan for mig og min udvikling. Derfor skiftede jeg, siger Nikolaj Zachariassen til bold.dk.