CL

Danmarks vej til top 15: Vigtigt med AGF-sejr

AGF's sejr over Club Brugge kan vise sig at være vigtig i Danmarks kamp om en plads i top 15 på koefficientlisten. Modsat kan FCM's nederlag vise sig at blive dyrt, men Thomasbergs tropper har stadig mulighed for at skaffe flere point, da man trods nederlag gik videre i kvalifikationen.