UEFA svarer på FCK-kritik: Dommerens beslutning

- Specielt omkring tordenvejr er det vigtigt, at dommeren aldrig må tage chancer – hellere afbryde én gang for meget end én gang for lidt, hvis et tordenvejr er under opsejling. Sikkerhed skal altid være det primære hensyn. Der er ingen fast tidsgrænse for, hvor længe afbrydelsen må vare – dette er en del af dommerens skøn. Afbrydes kampen helt, skal det indberettes til pågældende turneringsmyndighed.