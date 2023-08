Europa betyder meget for FCM: Der man for alvor sælger sig selv

- For spillerne er det et udstillingsvindue, de skal bruge for at tage det næste step. De spillere, vi historisk set har solgt til store klubber, har gjort det godt i Europa. Selvfølgelig skal man vise niveauet og tjene til føden i Superligaen, men det er de her kampe, hvor man for alvor går ud og sælger sig selv. For klubbens vedkommende er det også vigtigt i jagten på at hente den næste gode spiller.