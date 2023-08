FCM-kamp bliver ikke vist i dansk tv - koster 15 euro

🇨🇾 AC Omonia - FC Midtjylland 🇩🇰 Thursday night!10 Aug, 🕢19:00 CET. 🏆Conference League Qualification Round 3, leg 1. 📺 Watch the official live stream here: https://t.co/QuLvAXpZFjPPV Worldwide access outside Cyprus! 🌎@fcmidtjylland @OMONOIAfootball @europacnfleague pic.twitter.com/pq5fq7BVEG