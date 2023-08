Legia-chef foretrækker kedelig kamp mod FCM

- Vores spillere mangler ikke viljen til at kæmpe. Alt afhænger af os. Vi vil gøre alt for at sætte prikken over i'et. Kvalifikation til Conference League vil være en milepæl for os. Vi vil vokse som mennesker og atleter. Det er nye udfordringer og nye mål, og det vil alt sammen være positivt for os. Men først skal vi bevise vores kvalitet på banen, siger Runjaic ifølge klubbens hjemmeside.