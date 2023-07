Thomasberg vil have sejr på mere end et mål: Ingen selvfølge

- Det er et hold, vi skal have respekt for, fordi hvis du går ind med respekt, er der også større chance for, at du ikke løber ind i de fælder, man nogle gange ser. Sidste uge var der et hold fra Færøerne, som på overraskende vis slog de ungarske mestre ud, så det skal vi lære af (Klaksvik slog Ferencvaros i CL-kval med samlet 3-0, red.).