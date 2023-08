Tilfreds Legia-træner: Overrasket hvis FCM-spillere ikke ender i PL

- Det var igen en svær, men meget spændende kamp. Vi kæmpede til det sidste, og det har jeg stor respekt for mit hold for. På pressemødet før kampen spurgte en af journalisterne mig, om jeg ville være tilfreds med uafgjort. Jeg svarede, at det afhænger af, hvordan kampen går. Nu kan jeg sige, at det er et resultat, jeg kan leve med. Når man tænker på, hvordan kampen gik, må man sætte pris på uafgjort.