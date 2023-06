Danmarksserien

Gørslev ansætter erfaren træner: Nødt til at gøre det anderledes

Den tidligere FC Roskilde- og Skovshoved-træner Michael Jørgensen skal fremover være cheftræner i Danmarksserie-klubben Gørslev IF. Carsten Fischer siger til bold.dk, at klubben bliver nødt til at gøre tingene anderledes.