EM U21

Rødt kort og dansk drømmemål! U21-landsholdet fik vigtig sejr i EM-kval

Det danske U21-landshold indledte EM-kvalifikationen med en 2-1-sejr over Litauen. Her stod Maurits Kjærgaard og Mads Kristian Hansen for scoringerne, hvor det ene var et drømmemål.