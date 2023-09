Kasakhstan-drøn mod Danmark er nomineret til Puskas-prisen

Udover Tagybergen er følgende mål og nomineret:

- Alvaro Barreal (FC Cincinnati) for hans helflugter mod Pittsburg.

- Linda Caicedo (Colombia) for hendes flotte mål mod Tyskland.

- Julio Encisco (Brighton) for hans tordendrøn mod Manchester City.

- Seong-Jin Kang (Sydkorea U20) for hans dribletur og mål mod Jordan.

- Sam Kerr (Australien) for hendes langskudskasse mod England.

- Brian Lozano (Atlas) for hans smukke mål mod CF América.

- Guilherme Madruga (Botafogo) for hans saksesparksmål mod Novorizontino.

- Ivan Morante (UD Ibiza) for hans halvflugter mod Burgos CF.

- Nuno Santos (Sporting) for hans rabona-kasse mod Boavista.

- Beatriz Zaneratto (Brasilien) for hendes mål mod Panama.