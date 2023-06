EM

Saka-hattrick da England maltrakterede Nordmakedonien

England var bedst fra start til slut på Old Trafford, og de gav ikke Nordmakedonien et ben til jorden. Gæsterne fik ikke afsluttet i løbet af kampen, og det sluttede med en 7-0-afklapsning, hvor Buyako Saka lavede hattrick og Harry Kane scorede to mål.