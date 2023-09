Europa League

Startdebuterende Kudus scorede i West Ham-comeback

West Ham fik noget af et chok i starten af anden halvleg, men The Hammers vendte chokket og vandt med 3-1 over TSC, mens Mohammed Kudus lavede et kamapfgørende mål i sin første start for holdet. Freiburg slog Olympiakos ude med 3-2 i gruppens anden kamp.