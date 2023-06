Ligue 1

Ligue 1-bundprop vil hive rivaler med i faldet: Vi ligger allerede i hullet

Selvom Angers er sikre på nedrykning, håber midtbanespilleren Himad Abdelli, at klubben kan gøre livet surt for deres rivaler Nantes, som rykker ned, hvis ikke de vinder de to klubbers indbyrdes opgør lørdag.