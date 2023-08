Ligue 1

Lyon-ejer laver finte med Nuamah-handel: Købes af søsterklub

John Textor, der ejer Eagle Football Holding og dermed Lyon, bekræfter over for RMC, at Ernest Nuamah skal til Lyon, men at han bliver solgt til søsterklubben RWD Molenbeek for at blive lejet ud til den franske klub.