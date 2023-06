Otteårig kræftramt Marseille-fan angrebet: AC Ajaccio fordømmer

- Den 25. april havde AC Ajaccio fornøjelsen af at være vært for lille Kenzo, der lider af kræft. Han havde udtrykt sin drøm om at møde spillerne fra Marseille. Drømmen blev hurtigt til et mareridt, da Kenzo og hans forældre, som kom i Marseilles farver blev angrebet at personer, der brød ind i deres lokale.