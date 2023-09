Serie A

Mazzitelli straffede sin gamle klub i vildt Frosinone-comeback

Luca Mazzitelli var med to mål i kampens sidste 20 minutter med til at vende et 0-2-nederlag til en 4-2-sejr til Frosinone over sin gamle klub Sassuolo. Andetsteds delte Monza og Lecce med 1-1 i en kamp, hvor begge hold sluttede med 10 mand på banen.