Serie B

Gytkjær blev afgørende fra bænken mod Pirlo og co.

Christian Gytkjær skulle bare bruge på fire minutter på banen for at komme på tavlen, da Venezia vendte 0-1 til 2-1 ude mod Sampdoria og Andrea Pirlo i Serie B. Tanner Tessmann scorede et brag af et frisparksmål til slut.