Afbryder lejeophold: Vitesse sender Nikolai Baden til Østrig

- Skiftet til Ferencváros gav ikke den rette merværdi for både Nikolai og os. Det er vigtigt, at Nikolai får spilletid i alder, og hvor det er muligt i en for ham bekendt konkurrence. Vi er glade for, at vi med SC Austria Lustenau har fundet en klub, der tror på Nikolais kvaliteter, siger han til klubbens hjemmeside.