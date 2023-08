Er stolt over 0-8-nederlag til AaB: Knoklede røven ud af bukserne

- Det var fedt, at de kunne mærke, at vi havde forsøgt at gøre noget professionelt ud af det, og at der var så mange frivillige. Der var en god atmosfære med mange tilskuere. Vi gik ind til kampen om, at vi skulle forsøge at få et resultat. Det var en kamp med masser af respekt, så det var fedt, siger Jonas Buch Dahl til bold.dk.