Pokal-overblik: FCK trak IF Lyseng - FCM skal til Næstved

Opgør i tredje runde:

Viby IF - Hvidovre IF

Thisted FC - Silkeborg IF

TST Fodbold - Vejle Boldklub

Esbjerg fB - Viborg FF

HB Køge - Lyngby Boldklub

Hobro IK - OB

Næstved Boldklub - FC Midtjylland

Nykøbing FC - AGF

B93- Randers FC

HIK - Brøndby IF

IF Lyseng - FC København

Kolding IF - FC Nordsjælland

FA 2000 - AB

Aarhus Fremad - FC Helsingør

AaB - FC Fredericia

Vanløse IF - Ishøj IF