Vejle Boldklub inviterer til gratis pokalopgør

- Da vi fik denne unikke mulighed og fik overdraget hjemmebanen til os, opstod en stor mulighed for ikke blot at give vores kommende modstandere, men hele Vejle en stor fodboldoplevelse. I vores daglige arbejde arbejder vi ud fra en principiel idé om, at Vejle Boldklub ikke blot er en fodboldklub, men et fællesskab.