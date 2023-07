Everton henter endelig Danjuma

- Jeg ved, at jeg ikke skiftede til klubben i januar, fordi der var usikkerhed omkring managersituationen på det tidspunkt, men jeg synes, det gør det endnu smukkere for mig at komme til nu. Jeg er meget taknemmelig for at være i klubben, og jeg kan heller ikke vente med at spille foran fansene, siger Danjuma til klubbens hjemmeside.