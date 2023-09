Fernandes flugtede United til sejr mod Burnley

Den fornødne skarphed manglede imidlertid, og var det United, der fik netmaskerne til at blafre for første gang i kampen, da Jonny Evans kom højest på et hjørnespark oig stangede den i kassen. Et efterfølgende VAR-tjek viste dog, at Rasmus Højlund havde indtaget en position inde foran keeperen. Dommeren skønnede derfor, at den danske landsholdsbomber påvirkede spillet, og målet blev derfor annulleret for offside.