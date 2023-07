Premier League

Medie: Colwill ikke til salg - Brighton kigger til Fiorentina

Brightons jagt på Levi Colwill ser ud til at stå stille, da Chelsea insisterer på, at de ikke vil sælge den unge englænder. Derfor er Brighton nu begyndt at kigge på Fiorentinas Igor, melder transferjournalisten Fabrizio Romano.