Premier League

Rodri reddede sejren til sidst i medrivende opgør på Bramall Lane

Manchester City var i kontrol, men skulle grave dybt for at finde føringsmålet efter et brændt straffespark. Det lignede et kort øjeblik at Sheffield United havde sikret et point, men de forsvarende mestre tog alle tre point til sidst med 2-1 på Bramall Lane.