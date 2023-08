Real Madrid og andre klubber går imod spansk fodboldboss

- Vores klub støtter fuldt ud den beslutning, der er truffet af Víctor Francos, præsidenten for det spanske sportsråd, som straks vil henvise denne sag til den administrative sportsdomstol.



- Real Madrid har fuld tillid til, at de foranstaltninger, der træffes af de relevante kompetente organer, i dette tilfælde det spanske sportsråd, fra nu af vil blive gennemført.



- Vores klub støtter vores kvindelige fodboldlandshold og vil gerne gentage sine lykønskninger med den historiske præstation med at vinde verdensmesterskabet og vil fortsætte med at arbejde for udvikling og vækst af kvindefodbold i vores land, skriver Real Madrid på sin hjemmeside.