La Liga

Sørloths overtidsmål gav Villarreal første sejr i en måned

Alexander Sørloth scorede for tredje kamp i træk, og denne gang var det nok til at blive matchvinder for Villarreal, da han scorede til 2-1 i det 94 minut mod Almeria. I Getafte debuterede Mason Greenwood med en sen sejr over Osasuna.