AaB har solgt Sander: Havde været optimalt at beholde ham

- Theo Sander er et produkt af vores akademi og vores gode samarbejde med vores partnerklubber, og der er i forbindelse med Theo Sander gjort et dygtigt stykke arbejde på AaB Akademiet, ligesom vores målmandstræner omkring førsteholdstruppen, Poul Buus, fortjener stor ros.



- Theos talent er uomtvisteligt, og selvom det havde været optimalt at beholde Theo nogle år endnu i AaB, så er vi på hans vegne glade for, at det er lykkedes at opnå en aftale med FC København.



- Fremtiden for Theo er lys, og vi er sikre på, at han kan fortsætte sin udvikling i sine nye omgivelser, og vi ønsker ham alt det bedste fremover, siger sportsdirektøren til klubbens hjemmeside.