AaB sælger Ementa: Håber han kan få forløst sit potentiale

- Vi er glade for at være blevet enige med både ”Ano” og Viborg F.F. om en aftale, der giver god mening for alle parter.



- ”Ano” er en fantastisk fyr, som alle i AaB har været glade for at arbejde sammen med, og jeg håber oprigtigt, at han kan få forløst sit potentiale i sin nye klub, siger Ole Jan Kappmeier, der er sportsdirektør i AaB, til klubbens hjemmeside.