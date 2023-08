AGF bekræfter: Forhandler med Udinese om 'TK'

- Såfremt alle parter når til enighed om en aftale, og alle betingelser i aftalen opfyldes, vil det medføre en opjustering af forventningerne for indeværende regnskabsår til et resultat før skat på mellem 65 og 80 mio. kr. i forhold til den udmeldte forventning til årets resultat i Meddelelse nr. 14/2023 pr. 29. august 2023, som var et resultat før skat på mellem 30 og 40 mio. kr, skriver de.