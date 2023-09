Brøndby-keeper før AGF-brag: Vi har brug for tre point

- Jeg tror, at alle i truppen glæder sig til at komme i gang med Superligaen igen efter landsholdspausen. Pausen har været god for os, hvor vi har haft mulighed for at restituere og træne godt på nogle detaljer. Nu kan vi ikke vente med at komme tilbage i kamp, og så foran vores fans, der endnu en gang har sørget for et proppet udebaneafsnit. Det glæder vi os helt vildt til, siger målmanden.