Brøndby straffes efter kasteskyts - ramte dommer og FCK-afsnit

- Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning samt redegørelserne fra Brøndby IF og F.C. København, at Brøndby IF har objektivt ansvar for den anvendelse af pyroteknik, der fandt sted under kampen, samt kast med genstande, der ramte en af kampens aktører, jf. §§ 19.1 og 19.2 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadion.