Duelund glæder sig over forlængelse: AGF er mit hold og Aarhus min by

- AGF er mit hold, og Aarhus er min by - det har jeg bare fået bekræftet her i foråret. Og det har hele tiden været planen, at jeg skulle fortsætte, hvis det kunne lade sig gøre.



- Jeg er faldet godt til i truppen og i klubben, som jo er et helt andet sted end, da jeg forlod den som ungdomsspiller. Og selv om jeg i foråret ikke har kunne spille alle de kampe, jeg gerne ville, så føler jeg også, at jeg har bidraget til vores gode sæson.