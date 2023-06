FC Midtjylland henter FA 2000-sportschef

– Vi glæder os over, at Mads kommer med ombord og bliver en del af det vigtige arbejde, vi laver på Guldminen. Med Mads får vi en dygtig og kompetent person ind, som skal være med til at styrke et vigtigt indsatsområde for os som klub, siger assisterende sportschef Kristian Bach Bak til FC Midtjyllands hjemmeside.