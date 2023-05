FCK får gigantisk pyro-bøde efter derby i Brøndby

- Fodboldens Disciplinærinstans har desuden lagt vægt på, at der blev affyret pyroteknik, der ramte banen tæt på dommertrioen under opvarmningen, samt at der efter kampen blev affyret pyroteknik mod Brøndby IF’s personale, og Fodboldens Disciplinærinstans har anset disse episoder for omfattet af § 21.2, a og b i Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadion.