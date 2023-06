3F Superliga

FCK vil skabe et kvindehold - nu kommer Peter Møller med opfordring til FCM

DBU's fodbolddirektør Peter Møller glæder sig over, at FCK nu vil satse på kvindefodbolden. Han håber dog på, at en klub som FC Midtjylland også melder sig på banen, da det er altafgørende for fremtiden.