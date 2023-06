FCN-anfører om sølv: Kan ikke tillade os at være utilfredse

- Vi har spillet en helt fantastisk sæson, og når man kigger tilbage på, hvad vi lavede sidste år ved at ligge nede i bunden og rode rundt, og faktisk var tæt på komme til at kæmpe om nedrykning til så at stå med sølvmedaljerne, så synes jeg ikke, vi kan tillade os at være utilfredse, selvom man altid vil have det unikke. Men jeg er meget, meget glad for sølv.