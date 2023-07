Højlund-tvillinger fik debut: Det er en drengedrøm

- Det var dejligt at komme ind, det er jo det her man går og arbejder for hver dag, og så er det lige meget hvad den står. Det var dejligt at komme ind og røre bolden lidt, selv om det mest handlede om at forsvare os i de sidste minutter, og jeg er selvfølgelig utroligt glad for, at vi vandt, siger Emil Højlund, der dog har spillet før i to 1/16-finaler mod PSV i 2021. Det var til gengæld hans Superliga-debut.