Horsens har solgt profil til Lyngby: En tilfredsstillende løsning

- Vi er glade for det, Magnus har bidraget med i AC Horsens, og vi kommer til at savne ham, for han har været en markant profil på og uden for banen med sine fodboldmæssige og menneskelige egenskaber, men han har haft et stort ønske om at blive i landets bedste række, og vi har efter en god dialog fundet en tilfredsstillende løsning med Lyngby, siger sportschefen til klubbens hjemmeside.