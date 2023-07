Hvem bliver sæsonens profil i Superligaen? Flest kigger mod FCK

Henrik Dalsgaard, FC Midtjylland

- Kristoffer Olsson. Han blev bedre og bedre, som sidste sæson skred frem. Specielt i foråret begyndte han virkelig at få output på og lave mål og assists. Han tager et kæmpestort ansvar, og jeg er glad for, at han er kommet på en fast aftale. Han kommer til at fortsætte udviklingen fra sidste sæson.