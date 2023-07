Hvidovre øjner stort resultat i FCM: Fordel at vi alle taler dansk

- Der er selvfølgelig altid sindssygt meget omtale udefra, men vi taler også internt i truppen i forhold til, hvad vi gerne vil. Vi kommer ikke kun for oplevelsens skyld og have det sjovt. Vi er et seriøst fodboldhold, der har kæmpet et år for at komme op i Superligaen. Vi går ind til hver kamp for at vinde.