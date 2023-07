Ingason forhørte sig i Lyngby før FCM-skifte: Alt har været positivt

- Jeg har været fem år i Grækenland, og jeg synes, at det var et godt tidspunkt at prøve noget nyt. Det bliver en frisk start, selv om PAOK var en fantastisk klub, hvor jeg havde mange venner. Det var hårdt at sige farvel, men det var det rette tidspunkt for mig og min familie at tage afsted, siger Ingason til bold.dk.