Ingvartsen vender retur til FCN: Det ambitiøse setup var tiltalende

- Jeg har siden mit skifte fulgt med fra afstand, hvor jeg har set, hvordan klubben og Right to Dream har videreudviklet sig og løftet tingene op til helt nye højder. Det er spændende at vende retur til FC Nordsjælland, da det er en ung trup med et stort potentiale. Klubbens ambitiøse setup er tiltalende, og jeg ser gode fremtidsmuligheder for mig personligt i FC Nordsjælland både som spiller og menneske.