3F Superliga

Jesper Sørensen bænker Mikkelsen: Højere niveau med Pentz

Jesper Sørensen har bænket målmand Thomas Mikkelsen til fordel for lejesvenden Patrick Pentz. Det har han gjort, fordi han formoder at Brøndby kan nå et højere niveau med den 26-årige østriger mellem stængerne, fortæller han til Viaplay.