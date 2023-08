3F Superliga

Kvistgaarden tæt på Celtic-skifte: Han er klar til at tage skridtet

Den danske U21-landstræner, Steffen Højer, er ikke i tvivl om, at Mathias Kvistgaarden er klar til at tage næste skridt i sin karriere, efter et skifte til Celtic er meldt tæt på. Det fortæller han til bold.dk.